Как правильно выбрать коврик в свой автомобиль?

Автоковрики всегда пользовались огромнейшей популярностью. И правда, сложно найти человека, у которого его не будет. Но сегодня рынок заполнен самыми разными ковриками. Каталог насчитывает более тысячи моделей на каждую автомобильную марку. Несмотря на такую огромную популярность и распространённость, многие делают ошибки при выборе. Часто покупатели считают, что коврики в автомобиль — это лишь предмет интерьера. Они не задумываются о практичности и о том, для чего же первоначально они были изобретены.

Автоковрики защищают ковролин от влаги, грязи и возможных повреждений. Именно поэтому к их выбору стоит подходить очень тщательно и педантично. Автоковрики EVA Smart, например, могут похвастаться завидной практичностью. В отличие от текстильных они не нуждаются в просушке. Глубокие ячейки собирают в себя всю влагу, из-за чего ваша обувь будет всегда находиться выше возможного уровня воды.

Резиновые и полиуретановые коврики

Эти изделия — главные конкуренты на рынке. У полиуретана есть ряд преимуществ, о которых стоит знать. Иногда резина бывает некачественной, из-за чего она источает не очень приятный аромат. У полиуретановых ковриков такой проблемы никогда не наблюдалось, а срок их максимального использования несколько больше.

Но и у резины есть свои плюсы. Например, в зимнее время она никогда не потеряет своей эластичности и не деформируется, как это сделает полиуретан. Поэтому если в вашем городе холодный климат, то вам следует брать резиновые коврики.

Также они намного безопаснее. На задней части резинового коврика в большинстве случаев установлены шипы, которые не позволяют ему скользить. Водитель и пассажиры в таком случае всегда останутся в безопасности. Но нельзя сказать то же самое и о полиуретановых ковриках. Из-за своей гладкости и относительно небольшого веса они намного сильнее подвержены скольжениям. А это может привести к неприятным последствиям.

Текстильные коврики

Если же вы переживаете о красоте салона вашего автомобиля, то ваш выбор должен падать именно на текстильные коврики. Также иногда их называют ворсовыми. Они могут быть различных цветов: от примитивного чёрного до салатового, здесь всё зависит сугубо от вашего вкуса. Именно поэтому чаще всего их делают на заказ. Цена же их разительно отличается от стоимости резиновых или полиуретановых: они гораздо дороже.

Ворсовые коврики способны впитать около двух литров воды: это делает их крайне практичными и удобными. Но их стоит покупать только тем автолюбителям, у кого есть теплый гараж. Текстильные коврики требуют к себе особого внимания. Зимой, например, когда вода испаряется крайне медленно, без тепла они просто не будут до конца высыхать. А забирать их каждый день домой, чтобы высушить, очень неудобно. Если же за ними не ухаживать должным образом, они быстро потеряют свой эстетичный вид и протрутся.

Также следует купить специальные накладки на педали. В этих местах текстильные ковры часто протираются.

Универсальные коврики

Для российских условий существует отдельный вид изделий— из термопласта-эластомера. Они хорошо задерживают воду и никогда не теряют своей эластичности (даже при резких сменах температуры). Но стоит дополнительно купить к ним ковролиновые вкладыши: они сделают коврики подходящими для любого времени года. Единственный минус, который можно найти у термопластовых изделий — внешний вид, который понравится далеко не всем.

3D-коврики

Самыми неоднозначными являются именно эти изделия. Они получают либо крайне положительные, либо крайне негативные отзывы. На самом деле, найти 3D-коврики с качественным лекалом крайне трудно. А если же работа выполнена безупречно, то ценник заставляет ужаснуться. Именно поэтому к выбору таких ковриков стоит подходить очень осторожно. И лучше всего предварительно посоветоваться со специалистом. В целом такие изделия очень сильно напоминают текстильные. Они хорошо впитывают влагу и прихотливы в уходе. Но есть и одно явное преимущество — из-за своей формы и способа изготовления они протираются не так быстро. Это позволяет эксплуатировать их довольно долго. Но такие коврики не могут похвастаться огромным выбором цветов. Чаще всего используются базовые — черный, серый и бежевый. Также для изготовления применяется антискользящий материал, а это является огромным плюсом.

Выбор автоковрика: рекомендации

Первоочередное внимание стоит уделить климату местности, где эксплуатируется автомобиль: ведь не все коврики хорошо переносят резкие перепады температур или же просто холодные зимы. Также стоит учесть ваши финансовые возможности и посмотреть все варианты, разобрав каждый детально, ведь иногда цена на товар бывает неоправданно завышенной.