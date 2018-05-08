Беспилотные автомобили были протестированы на пути к Крымскому мосту

Тестирование беспилотных автомобилей отечественной разработки состоялись на специально подготовленном участке трассы и прошли успешно.

Тестовый заезд проходил на участке трассы А-290 Новороссийск – Керчь (автодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края). Тестирование машин, оснащенных автопилотом, проходило в рамках проекта с названием «Караван».

Цель этого проекта – своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта. Отмечается, что в России это первое масштабное испытание беспилотных авто.

Его участниками стали пять транспортных средств, которые двигались без участия водителя, но с присутствием разработчиков в салоне.

Машины разгонялись до скорости 40 км/ч, перестраивались в левый ряд, распознавали дорожные знаки, а также объезжали препятствия. Общая протяженность маршрута, по которому двигатель беспилотники составила более десяти километров.

Отмечается, что пилотный проезд в дальнейшем будет и основанием для того, чтобы принять законодательство, которое позволит движение транспортных средств с автопилотом.