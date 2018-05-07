Volkswagen в России в апреле увеличил продажи на 23%

Компания на российском рынке реализовала 8 905 автомобилей по итогам прошлого месяца, что стало на 22,7% больше.

Рост продаж автомобилей марки наблюдается и по итогам продаж за четыре месяца текущего года, когда дилеры реализовали 30 199 авто, что на 20,1% больше.

Чаще всего россияне покупают седан Polo, продажи которого составили 4 882 шт. в апреле, что на 20% больше.

Второй самой продаваемой моделью марки стал Volkswagen Tiguan, который показал положительную динамику 44,8% до 2 921 проданного экземпляра.

Кроме этого в России было продано 156 единиц модели Teramont, что является неплохим результатом за первый месяц продаж. К слову этот внедорожник оценен в 2 799 000 рублей минимум.