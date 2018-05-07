Российское подразделение компании Hyundai сообщило, что в России продали 100 тысяч собранных в Петербурге Hyundai Creta.

Юбилейный 100 000-ый экземпляр был реализован сегодня 7 мая, а такого объёма проданных автомобилей модели удалось достичь с июля 2016 года, когда кроссовер вышел на рынок.

Впрочем, кроссовер Hyundai Creta практически сразу же после выхода стал набирать популярность и в итоге он на протяжении многих месяцев уже носит звание самого продаваемого кроссовера на российском рынке.

Стоит отметить, что сейчас Hyundai Creta предлагается в 4 комплектациях по цене от 819 900 рублей. Но в преддверии ЧМ-2018 производитель выпустил и особую версию, созданную на базе комплектации Style.

Этот вариант отличается эмблемой FIFA 2018 и дополнительными эксклюзивными аксессуарами.