Российский офис компании Mitsubishi отчитался о продажах своих автомобилей за прошлый месяц. Российские дилеры марки реализовали 3 031 автомобиль, что в 2,4 раза превышает результат апреля прошлого года.
Продажи Mitsubishi на рынке России в апреле выросли в 2,4 раза
07.05.2018 13:13
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Бестселлером марки в России остался Outlander, на который приходится 80,9% от всего объёма продаж марки в России. В апреле модель разошлась тиражом в количестве 1 900 единиц.
Второй самой популярной моделью марки является кроссовер Pajero Sport, который был продан в количестве 641 экземпляра.
Как отметили в компании, продажи этого внедорожника стали расти за счет выпуска дизельного варианта на предприятии в Калуге.
Между тем в прошлом месяце стартовали продажи нового компактного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.
Mitsubishi в РФ начала продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross
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