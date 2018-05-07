Продажи Mitsubishi на рынке России в апреле выросли в 2,4 раза

Российский офис компании Mitsubishi отчитался о продажах своих автомобилей за прошлый месяц. Российские дилеры марки реализовали 3 031 автомобиль, что в 2,4 раза превышает результат апреля прошлого года.

Бестселлером марки в России остался Outlander, на который приходится 80,9% от всего объёма продаж марки в России. В апреле модель разошлась тиражом в количестве 1 900 единиц.

Второй самой популярной моделью марки является кроссовер Pajero Sport, который был продан в количестве 641 экземпляра.

Как отметили в компании, продажи этого внедорожника стали расти за счет выпуска дизельного варианта на предприятии в Калуге.

Между тем в прошлом месяце стартовали продажи нового компактного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.