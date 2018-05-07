Доля продаж кредитных автомобилей в России превышает 50%‍

Российские аналитики из агентства «АВТОСТАТ» совместно с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) составили отчет об автокредитовании.

За первые три месяца 2018 года в РФ было оформлено 164,3 тыс. кредитных договоров на покупку автомобилей, а это оказалось на 28,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, доля кредитных авто в России в отчетный период составила 50,3%, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 45,7%.

Отдельно было отмечено, что в столичном регионе доля автокредитования самая низкая – 29%, самая высокая в Пермском крае, где она достигает сочти 70%.

Представители «АВТОСТАТ» считают, что кредитование положительно влияет на продажи автомобилей и поддерживают российское производство.

Увеличению доли кредитов поспособствовали госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

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