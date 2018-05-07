В рекордной отзывной кампании Tesla винит фирму Bosch‍

В компании Tesla уверены, что все расходы, связанные с отзывной кампанией должен на себя взять партнер Bosch, который для электрокаров поставляет комплектующие.

В прошлом месяце американский автопроизводитель объявил об отзыве на сервис 123 тыс. Model S, которые сошли с конвейера до апреля 2016 года.

Причина отзывной кампании связана с болтами на усилители руля. Оказывается они очень быстро окисляются.

Tesla обязалась выполнить все работы по замене болтов за свой счет, но руководство уверено, что Bosch должен возместить ей все расходы, так как он является поставщиков болтов не надлежащего качества.