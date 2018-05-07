Продажи автомобилей KIA в России в апреле выросли на 22%

Сегодня российском подразделение компании KIA опубликовало отчетные данные по продажам своих автомобилей за апрель. Компании в прошлом месяце удалось реализовать 19 591 автомобиль, что на 22,4%.

За период январь-апрель этого года было реализовано 71 787 автомобилей, что на 34,7% больше. По предварительным данным, компания в апреле все также удерживает лидирующие позиции по продажам в России.

Бестселлером компании все также остается модель Rio, которая показала отрицательную динамику продаж – минус 4,7%.

Объём реализованных авто модели составил 8 523 ед., включая кросс-хэтчбеки Rio X-Line, реализованные в количестве 2643 штук.

Второй самой популярной моделью марки стал кроссовер Sportage, продажи которого выросли на 25,4% до 3 095 единиц.

В тройке самых продаваемых авто марки оказалось семейство cee’d, продажи которых составили 1 848 экземпляров, что на 34% больше.