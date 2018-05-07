Для изготовления автокомпонентов General Motors задействует технологии 3D-печати‍

Концерн уже несколько лет использует данную технологию при создании прототипов, которые показывают, на выставках и тестируются самой компанией.

В дальнейшем эта технология начнет использоваться на серийных автомобилях, и первыми ее получат спортивные модели концерна.

Через пять лет 3D-печать станет использоваться в массовом сегменте. У 3D печати есть огромное преимущество, ведь с ее помощью можно создавать детали, которые не уступают комплектующим массового производства.

Также стоит отметить простоту использования этой современной технологии и скорость выхода продукта в массовое производство.

Сейчас 3D печать использует не только General Motors, а также и другие мировые автопроизводители среди которых Audi, Ford, Nissan и BMW.