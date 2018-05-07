Рестайлинговый гибридный седан Kia К5 появится на рынке летом

Обновленная версия гибридного седана Kia К5/ Optima проходит завершающие испытания. В компании между тем анонсировали продажи седана, сообщив, что они запланированы на лето 2018 года.

Презентация рестайлингового седана с гибридной установкой состоялась в рамках Пекинского автосалона в прошлом месяце.

Модель получила установку, в составе которой располагается бензиновый двухлитровый двигатель мощностью 156 л.с. и электромотор с отдачей 68 л.с.

На одной электротяге автомобиль с возможностью подзарядки от обычной розетки, преодолеет расстояние до 75 км.

В отличие от предшественника седан получил обновленную радиаторную решетку, оптику, а также новый передний и задний бамперы.

В салоне появилась информационно-развлекательная система с поддержкой смартфонов, а также новый многофункциональный руль.