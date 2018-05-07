Aston Martin в 2018 году представит «заряженную» версию DB11

Специалисты компании уже работают над новой версией модели DB11. Ее разработкой занимается подразделение AMR, которое было представлено в прошлом году на Женевском автосалоне.

Новый «заряженный» вариант модели Aston Martin DB11 будет представлена уже в этом году, правда пока точных сроков его выхода не называют.

Впрочем, пока и не озвучивают никаких подробностей про новинку. Между тем, на официальном сайте компании уже появился раздел, посвященный Aston Martin DB11 AMR.

По некоторым данным в Aston Martin DB11 AMR будет особое оформление кузова и салона, а также клиентам предложат ряд аксессуаров, созданных для этой модели.