Эксперты составили Топ-12 самых малоизвестных внедорожников «Нива»‍

Специалисты перечислили 12 моделей Lada 4х4, о которых мало кто слышал, а это связано с тем, что все эти модели являлись экспортными вариантами или создавались в ограниченном количестве опять же, для конкретных целей или отдельных рынков.

Все «Нивы», которые попали в список не являются отдельными автомобилями, а всего лишь модернизированной легендарной советской «Нивой».

LADA Niva California

Deutsche LADA Niva Cabrio

LADA 4х4 Niva «St-Tropez»

ВАЗ-2131 «Антэл»

ВАЗ-2121 Auviga

Бронто-21282 «Форс»

Бронто-21283 «Ландоле»

Бронто-1922-55 «Марш-Комби»

LADA Combi

LADA Niva IKRA

LADA 4х4 Niva Poch

LADA Niva Special

Между тем напомним, что в скором времени легендарная Нива переживет смену поколений. Слухов о том, как может изменится модель ходит немало.

Ранее стало известно, что рссийский автогигант со сменой поколения очень сильно изменит Lada 4х4. Для нее модернизируют платформу, а точнее изменят передний подрамник и моторный отсек.

Инженеры «АвтоВАЗа» планируют изменить тележку таким образом, чтобы новая Lada 4х4 не уступала по проходимости текущей генерации.

Предполагается, что со сменой поколения полностью изменятся и моторы, которые, по некоторым данным, будут позаимствованы у Renault. Также у французов возьмут и трансмиссию. О сроках выхода нового поколения Lada 4х4 не сообщается, но по слухам это может произойти уже в следующем году.