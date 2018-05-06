Рейтинг самых продаваемых люксовых автомобилей был составлен на основании их продаж за первый квартал текущего года.
Составлен рейтинг ТОП-5 самых популярных люксовых авто с пробегом
06.05.2018 15:45
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За отчетный период по данным «АтостатИнфо» на вторичном рынке было продано 13 468 люксовых автомобилей с пробегом, а этот показатель стал на 10% меньше.
Лидирует в рейтинге модель Mercedes-Benz S-Класса, которая была перепродана в количестве 3 490 штук, что на десять процентов хуже.
Второй результат оказался у Toyota Crown, который был продан в количестве 1 770 штук, что на 16% меньше. Третьей самой популярной люксовой моделью стала BMW «семерка».
Продажи BMW 7-серии в первом квартале на рынке подержанных авто составили 1 668 экземпляров, что на 15,5% меньше. В первой пятерке расположились Audi A8 (821 ед., -18,5%) и Audi A5 (728 ед., +3%).
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