Составлен рейтинг ТОП-5 самых популярных люксовых авто с пробегом

Рейтинг самых продаваемых люксовых автомобилей был составлен на основании их продаж за первый квартал текущего года.

За отчетный период по данным «АтостатИнфо» на вторичном рынке было продано 13 468 люксовых автомобилей с пробегом, а этот показатель стал на 10% меньше.

Лидирует в рейтинге модель Mercedes-Benz S-Класса, которая была перепродана в количестве 3 490 штук, что на десять процентов хуже.

Второй результат оказался у Toyota Crown, который был продан в количестве 1 770 штук, что на 16% меньше. Третьей самой популярной люксовой моделью стала BMW «семерка».

Продажи BMW 7-серии в первом квартале на рынке подержанных авто составили 1 668 экземпляров, что на 15,5% меньше. В первой пятерке расположились Audi A8 (821 ед., -18,5%) и Audi A5 (728 ед., +3%).