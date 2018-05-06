Эксперты составили Топ-5 кроссоверов и внедорожников для охоты и рыбалки

В этот топ вошли модели, которые подойдут не только в качестве автомобиля для выезда на охоту и рыбалку, но также и в качестве семейного авто, которое дает более менее человеческий комфорт и стоят до 1 млн рублей.

Стоит отметить, что в рейтинг не попал УАЗ 452 «Буханка», так как этот автомобиль сложно назвать семейным, но зато он идеально подойдет для любителей поохотится и ловить рыбу.

Первым отметили УАЗ «Патриот» — этот внедорожник справится с серьезным бездорожьем и позволит в него загрузить снаряжения и провизии на несколько дней.

Также его не сложно содержать в качестве семейного автомобиля. Еще эксперты отметили Chevrolet Niva и пятидверную Lada 4х4, которые технически практически идентичные автомобили, но на них можно поехать не только на рыбалку, но и на охоту в сложную местность, где нет вообще каких-либо дорог.

Еще специалисты «Автоновости дня» по своим соображениям отнесли в этот рейтинг Renault Duster и УАЗ «Хантер», но если с последним все понятно, то вот на французском кроссовере далеко не заедешь, так как его стихия асфальтированные дороги, а полный привод в этой модели создавался явно не для бездорожья.