Проанализировав стоимость автомобилей, автоэксперты подготовили небольшой рейтинг автомобилей, в которые вошли самые дешевые иномарки, доступные на российском рынке в мае.

Как известно, последние несколько месяцев многие автопроизводители в России увеличили стоимость своих автомобилей, что произошло по нескольким причинам.

Изменение цен повлекло за собой небольшое изменение в рейтинге самых дешевых авто, но при этом в целом в списке остаются все те же модели.

Так, эксперты назвали ТОП-5 самых дешевых иномарок в России в мае, а возглавляет его традиционно хэтчбек Ravon R2, который сейчас предлагается по цене от 439 000 рублей. Стоит напомним, что этот автомобиль все также сохраняет звание самой дешевой иномарки с «автоматом».

На второй строчке рейтинга с ценник 451 тыс. рублей минимум расположился седан Datsun on-DO, а следом за ним оказался седан Ravon Nexia. Его стоимость в мае составляет 449 тысяч рублей.

На последних двух местах ТОП-5 оказались две китайские модели, а именно Brilliance H230 и FAW Oley. Первый седан доступен для покупки на российском рынке за 459 900 рублей минимум, а вторая китайская модель оценена в 491 тыс. рублей.