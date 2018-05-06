Volkswagen может взыскать с экс-главы концерна 100 млн евро‍

Концерн Volkswagen может потребовать от своего бывшего главы очень большую сумму за дизельные моторы, которые стали причиной дизильгейта и принесли концерну огромные растраты.

По словам представителя, немецкой компаний Михаэля Бренделя, в концерне сейчас рассматриваются требования по убыткам полученным во время правления Мартина Винтеркорна. Пока окончательное решение в Volkswagen не принято.

Сколько могут запросить с экс-главы Мартина Винтеркорна пока неизвестно, но по данным агентства DPA сумма может быть свыше €100 млн.

Напомним, что в 2015 году Volkswagen оказался в центре скандала связанным с искажением реальных данных о выбросах вредных веществ в атмосферу дизельных автомобилей концерна. Этот скандал повлек за собой огромные убытки для всего немецкого концерна.