Компания McLaren уже работает над своим электромобилем

Зарубежные инсайдеры сообщили, что в компании McLaren уже начали работать над проектом по созданию нового суперкара, который будет оснащен электрической силовой установкой.

На текущий момент инженеры компании ведут расчеты, а главной задачей является создание автомобиля, который по производительности не уступал бы бензиновым суперкарам.

Кроме этого, производитель намерен к 2022 году предлагаться как минимум половину автомобилей из своего модельного ряда с электродвигателем, причем пока речь не идет о полностью электрических моделях.

При этом полноценный электромобиль, по заявлению представителей компании, должен полностью удовлетворить все потребности клиентов.

Между тем недавно руководство McLaren официально заявило, что они не планируют выпуск внедорожника или кроссовера.