Американская компания Ford и китайский производитель Zotye намерены создать новое совместное предприятие на территории Китая, которое получит установкой капитал 20 миллионов долларов.
Компании Ford и Zotye в Китае создадут совместное предприятие
06.05.2018 14:49
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О создании СП сообщает информационное агентство «Синьхуа», отмечая, что руководство компаний уже договорилось о создании предприятия.
Расположенное на территории КНР предприятие будет заниматься выпуском автомобилей, созданных для местного рынка.
В планах компаний до 2025 года выпустить 15 автомобилей, сборка которых будет осуществляться на новом предприятии.
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