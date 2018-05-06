Компании Ford и Zotye в Китае создадут совместное предприятие

Американская компания Ford и китайский производитель Zotye намерены создать новое совместное предприятие на территории Китая, которое получит установкой капитал 20 миллионов долларов.

О создании СП сообщает информационное агентство «Синьхуа», отмечая, что руководство компаний уже договорилось о создании предприятия.

Расположенное на территории КНР предприятие будет заниматься выпуском автомобилей, созданных для местного рынка.

В планах компаний до 2025 года выпустить 15 автомобилей, сборка которых будет осуществляться на новом предприятии.