Продажи подержанных электромобилей в России выросли в три раза

Российские аналитики проанализировали продажи электрокаров на вторичном рынке и пришли к выводу, что их продажи выросли в три раза по итогам первого квартала текущего года.

За отчетный период было продано 332 подержанных электромобиля, тогда как годом ранее показатель составил всего 115 штук.

Более 90 процентов от всех продаж приходится на модель Nissan Leaf, которую ввозят из Японии. Объём реализованных Nissan Leaf составил 310 единиц против 94 штук годом ранее.

Около 40% от этого объёма осталось Дальневосточном ФО еще 20% отправились в Сибирь, а 113 штук оказались в разных регионах России.

Также за первые три месяца года на рынке подержанных электрокаров реализовали 9 седанов и два кроссовера Tesla, а также 3 BMW i3 и один Renault Twizy.