Эксперт назвал бессмысленной процедуру прохождения техосмотра

По мнению эксперта Петра Шкуматова процедура прохождения техосмотра сейчас теряет свою актуальность, так как ДТП по техническим причинам в большинстве случаев связаны с отказом тормозной системы или изношенным протектором.

Как правило другие технические причины в автомобиле не приводят к ДТП, и если они все-таки происходят, то это больше исключение из правил.

Проверить правильную работу тормозной системы автомобиля во время прохождения техосмотра практически невозможно и полученные на стенде результаты не показывают истинного состояния тормозной системы автомобиля.

Проверка других систем просто проводится с целью выявления в автомобиле неисправностей и запрета его к эксплуатации.

Эксперт уверен, что в Великобритании более правильная система прохождения ТО, так как там это делают при переоформлении автомобиля на другого владельца.

Таким образом выявляется автохлам, который не допускается на дороги. Напомним, с 4 мая в России вступили новые правила прохождения ТО.