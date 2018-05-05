По мнению эксперта Петра Шкуматова процедура прохождения техосмотра сейчас теряет свою актуальность, так как ДТП по техническим причинам в большинстве случаев связаны с отказом тормозной системы или изношенным протектором.
Эксперт назвал бессмысленной процедуру прохождения техосмотра
05.05.2018 20:22
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Как правило другие технические причины в автомобиле не приводят к ДТП, и если они все-таки происходят, то это больше исключение из правил.
Проверить правильную работу тормозной системы автомобиля во время прохождения техосмотра практически невозможно и полученные на стенде результаты не показывают истинного состояния тормозной системы автомобиля.
Проверка других систем просто проводится с целью выявления в автомобиле неисправностей и запрета его к эксплуатации.
Эксперт уверен, что в Великобритании более правильная система прохождения ТО, так как там это делают при переоформлении автомобиля на другого владельца.
Таким образом выявляется автохлам, который не допускается на дороги. Напомним, с 4 мая в России вступили новые правила прохождения ТО.
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