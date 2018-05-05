Бронестекло за 200 000 рублей получит лимузин «Кортежа» для Путина

Как известно поставщиками деталей для автомобилей, известных сейчас как проект «Кортеж», станут 147 компаний, среди которых почти половина будет российскими.

Как сообщается, бронированное стекло лимузина «Кортежа» для Путина будет создавать «Магистраль ЛТД», и как сообщается, стоимость лобового бронестекла составит порядка 200 тысяч рублей.

Компания может делать любое бронестекло с разной степенью тонировки, кривизны, а также формы. Рабочий диапазон температур составляет от –50°С до +70°С.

Ранее стало известно, автомобили проекта «Кортеж» получат российские шины «Кама». Нижнекамский научно-технический центр Кама» шинного комплекса «Татнефть» разработал для машин «Кортежа» боестойкие шины повышенной проходимости.

Еще в списке российских компаний есть компания «КиК» (Красноярск), которая разрабатывает колесные диски по новой технологии Flow Forming.

Присутствует в списке и тольяттинская компания «Металлопродукция». Она будет поставлять для автомобилей Кортежа детали интерьера, а также щитки переднего и заднего крыла.

За шумо- и виброизоляцию будет отвечать «Стандартпласт» (Иваново), а натуральная кожа в автомобилях будет от группы компаний «Русская кожа» (Рязань).