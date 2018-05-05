Аналитики предрекли банкротство Tesla к концу 2018 года‍

Если глава Tesla не сможет вовремя запустить полноценно конвейерную линию для Model 3, то летом компания может стать банкротом.

В прошлом году компания показала убытки в размере 2,2 миллиарда долларов, а в 2018 году квартальные убытки тоже оказались рекордными и за счет этого акции Tesla на бирже упали на 7%.

Как передают РИА Новости, с такими убытками компания в 2018 году может стать банкротом.

Большие убытки автопроизводителя связаны с неудачным запуском самого доступного электрокара марки Model 3.

На эту модель огромное количество заказов, но компания не может их все закрыть. Это связано с большими сложностями на конвейерной линии.

Эксперты считают, что компания не способна быстро выводить на рынок новые модели, так как у нее нет опыта как у других компаний.