В Сети опубликованы фото обновленного Porsche Macan без камуфляжа

Уже совсем скоро ожидается презентация обновленной версии кроссовера Porsche Macan, ведь модель уже тестируется без камуфляжа.

Вместе с фото обновленного кроссовера Porsche Macan без камуфляжа опубликованы и некоторые подробности про изменения.

В частности, в экстерьере автомобиля будут обновлены фары и задние фонари, бамперы, а также радиаторная решетка и появятся колесные диски нового дизайна.

В салоне кроссовера будет установлена новая цифровая приборная панель, а также новая информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым экраном.

Изменения произойдут и в линейке силовых агрегатов, где появится новый 2,9 и 3,0-литровые двигатели, которые придут на смену 3,0 и 3,6-литровым мотором.

Ожидается и появление гибридной модификации кроссовера с установкой от Cayenne E-Hybrid. Больше подробностей об обновлении станет известно в ближайшее время.