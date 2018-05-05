Новый кроссовер Ford Bronco представлен на рендере

Не так давно американский автопроизводитель анонсировал появление нового кроссовера, который по сути станет преемником Ford Bronco. Таким образом, совсем скоро Ford возродит модель Ford Bronco, правда пока подробностей о модели очень мало.

Ранее компания публиковала первый тизер автомобиля, а также появлялись и шпионские фотографии новинки.

На основании этих фото зарубежные дизайнеры подготовили рендерное изображение с предполагаемой внешностью кроссовера.

По некоторым данным, Ford Bronco получит не только стандартные версии, но и электрифицированные варианты, причем у автомобиля будет не только гибридная, но и полностью электрическая версии.

По некоторым данным, первой будет представлена именно гибридная версия, а позже появится вариант с 2,7-литровым EcoBoost мощностью 325 л.с.

Какой будет коробка передач и система привода пока не сообщается. Серийное производство внедорожника будет налажено на предприятии в Мичигане.

Как известно, модель Ford Bronco ранее выпускалась в период с 1966 по 1996 годы. За этот период автомобиль пережил смену пяти поколений.