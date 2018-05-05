Названы цены на рестайлинговый Mercedes-Benz C-Class для России

Для российского рынка модель предложат в кузове седан и купе, тогда как кабриолета и универсала в продаже не будет по причине их непопулярности в России.

В отличие от предшественника Mercedes-Benz C-Class стал дороже в пределах от 20 000 до 270 000 рублей. Начальная цена модели составляет 2,32 миллиона рублей.

В базовом исполнении для автомобиля доступен 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. При этом у варианта Mercedes-Benz C 200 теперь предлагается турбированный четырехцилиндровый двигатель объёмом 1,5 литра, который пришел на смену 2,0-литровому агрегату.

Мощность новой установки составляет 184 л.с. Модификация Mercedes-AMG C 43 будет доступна с битурбированным мотором V6 с рабочим объёмом цилиндров три литра. Его отдача после обновления модели стала больше и составляет 390 л.с., вместо 267 л.с.

Все двигатели будут работать с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая передаст крутящий момент как на заднюю, так и на обе оси.

Стоимость обновленного седана Mercedes-Benz C-Class составит 2 320 000 рублей минимум, тогда как топовый вариант получил ценник 3 990 000 рублей. Купе обойдется покупателям по цене от 2 640 000 рублей в базовом исполнении и 4 260 000 рублей за особую версию.