9 мая компания Volkswagen на фестивале тюнинга Wörthersee покажет прототип версии Golf GTI TCR. Эта модификация получит 290-сильный мотор.
В Сети появился первый тизер нового хэтчбека Volkswagen Golf GTI TCR
05.05.2018 00:38
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Серийный дорожный вариант Golf GTI TCR представят в конце года. Сегодня Volkswagen показала тизеры дорожной версии и рассказала про некоторые характеристики.
Модель получит 2,0-литровый турбомотор с отдачей 290 лошадиных сил, а пару ему составит семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.
В модельном ряду дорожный Golf GTI TCR расположится между версией Performance и Clubsport S.
Последняя версия оснащена каркасом безопасности и адаптивной подвеской. Сколько будет стоить Golf GTI TCR пока не сообщается, также неизвестно, когда модель поступит в продажу.
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