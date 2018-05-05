В Сети появился первый тизер нового хэтчбека Volkswagen Golf GTI TCR‍

9 мая компания Volkswagen на фестивале тюнинга Wörthersee покажет прототип версии Golf GTI TCR. Эта модификация получит 290-сильный мотор.

Серийный дорожный вариант Golf GTI TCR представят в конце года. Сегодня Volkswagen показала тизеры дорожной версии и рассказала про некоторые характеристики.

Модель получит 2,0-литровый турбомотор с отдачей 290 лошадиных сил, а пару ему составит семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

В модельном ряду дорожный Golf GTI TCR расположится между версией Performance и Clubsport S.

Последняя версия оснащена каркасом безопасности и адаптивной подвеской. Сколько будет стоить Golf GTI TCR пока не сообщается, также неизвестно, когда модель поступит в продажу.