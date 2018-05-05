Mercedes-Benz возобновила выпуск деталей для ретро-купе 300 SL

В Mercedes-Benz приступили к изготовлению кузовных деталей к автомобилю 300 SL Gullwing (W198), который выпускался с 1954 по 1957 год. За весь период было выпущено 1400 единиц Mercedes-Benz 300 SL Gullwing и сейчас их цена на рынке может доходить до 1,9 млн евро.

Некоторые из 300 SL Gullwing, которые дожили до наших дней требуют кузовного ремонта и в компании решили пойти на встречу владельцам этих автомобилей и стали выпускать требуемые комплектующие. Кузовные детали для купе создаются при помощи современных технологий и ручного труда.

Панели создают по шаблонам, созданным после 3D-сканирования оригинальной модели, а после мастера компании с помощью деревянных молотков вручную доводят деталь до нужной формы.

Стоимость комплектующих для 300 SL Gullwing варьируется от 2975 до 14 875 евро. Ранее для этой модели стали предлагать оригинальную ткань для обшивки кресел, которую сейчас производит та же фирма, что и 60 лет назад, причем по той же самой технологии.