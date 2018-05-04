Skoda привезет на российский рынок роскошную версию кроссовера Kodiaq

Руководство чешской компании решило привести в России роскошную версию кроссовера Skoda Kodiaq Laurin & Klement. Эта модификация будет поставляться с Чехии несмотря на то, что Kodiaq собирается в РФ.

Цены и сроки и поставки Kodiaq Laurin & Klement пока неизвестны. В России в версии Laurin & Klement предлагается Octavia и Superb. Их цена стартует с отметки от 1 920 000 и 2 156 000 рублей соответственно.



Версия роскошного кроссовера была представлена на автосалоне в марте текущего года.

Эта модификация отличается от классических комплектаций 19-дюймовыми колесными дисками, увеличенным количеством хромированных элементов, изменённым задним бампером и шильдиками на передних крыльях.

В салоне кроссовера можно встретить кресла обшитые натуральной кожей, лакированные черные вставки на лицевой панели и алюминиевые накладки на педали. В ЕС Skoda Kodiaq Laurin & Klement станет доступен во второй половине 2018 года.

Как удалось узнать порталу «Колёса.ру», европейская версия кроссовера будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. и 2,0-литровым 190-сильным ДВС.

Также выйдут версии с дизельным 2,0-литровым ДВС отдачей 150 или 190 л.с. Цены на европейскую модификацию с приставкой Laurin & Klement пока тоже неизвестны.