Новый хэтчбек LADA Kalina/Granta представлен на первых рендерах

Недавно в Сети появились первые фотографии рестайлинговой версии хэтчбека Лада Калин а, вместе с некоторыми подробностями о модели.

В частности, стало известно, а позже и подтвердилось, что хэтчбек войдет в семейство Granta, тогда как от названия Kalina в «АвтоВАЗе» откажутся.

Сегодня российский портал «Колёса.ру» подготовил рендерные изображения хэтчбека на основании шпионских фото и известной информации про обновленную модель.

Так были представлены нового хэтчбека LADA Kalina/Granta. Ожидается, что после обновления хэтчбек получит новые бамперы, оптику и радиаторную решетку, выполненные в новом фирменном стиле марки Лада.

Уже известно, что хэтчбек наряду с другими новинками будет представлен на автосалоне в Москве. Недавно стало известно, какие новинки представит «АвтоВАЗ» в августе этого года.