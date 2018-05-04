BMW запатентовала название для быстрого флагманского седана

Немецкая компания постоянно расширяет свой модельный ряд и если последние 10 лет основной упор она делала на кроссоверы, то теперь настала очередь и для других моделей.

В 2018 году стоит ожидать появление BMW X7 и BMW 8-series. Это будут новые модели и о них портал «Твоё Авто» сообщал ранее.

Недавно стало известно, что компания BMW в США подала документы на торговую марку M7, но это оказалась не регистрация новой модели, а продление прав на владение торгового знака.

Стоит учесть, что сейчас самый мощный седан в седьмой серии это BMW M760i. Под его капотом установлен 6,6-литровый V12 с 601-сильной отдачей.