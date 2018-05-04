Zotye готовит «клона» Range Rover Sport в лице кроссовера Zotye Т900

На этот раз марка готовит к презентации нового клона Range Rover Sport, правда полноценным клоном автомобиль с предварительным название Т900 назвать нельзя, но схожесть с британской моделью все же присутствует.

Недавно в Сети распространили новые шпионские фото модели, которая поступит на рынок до конца года.

Подробностей о технической оснащенности новинки сейчас нет, но есть предположение, что в моторной гамме может быть 1,8 или 2,0-литровые агрегаты или трубированный двухлитровый мотор. Последний имеет отдачу 231 л.с.

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