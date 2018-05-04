Bentley назвала российские цены на новое купе Bentley Continental GT‍

Российский офис британской марки Bentley рассказал, когда в России появится новое поколение Continental GT. Согласно официальной информации эта модель поступит к дилерам в августе 2018 года и она будет предлагаться по цене от 14 290 000 руб. Версия First Edition российскому клиенту обойдется от 16 490 000 рублей.

Презентация Bentley Continental GT состоялась в прошлом году. Эта модель построена на новой платформе, которую позаимствовали у второго поколения Panamera.

Благодаря новой тележке автомобиль стал на 80 кг легче, чем предшественник. В России Continental GT будет предлагаться с W12 объёмом 6,0-литров и мощностью 635 л.с. В паре с мотором будет доступна только 8-ступенчатая роботизированная трансмиссия.



С новым мотором британское купе способно разгонятся от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 333 км/ч.

Bentley Continental GT будет предлагаться с адаптивными амортизаторами и активными стабилизаторами поперечной устойчивости.

Также стоит отметить в купе наличие пневматической подвески и систему деактивации цилиндров при малых нагрузках на мотор.