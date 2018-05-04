Российский офис британской марки Bentley рассказал, когда в России появится новое поколение Continental GT. Согласно официальной информации эта модель поступит к дилерам в августе 2018 года и она будет предлагаться по цене от 14 290 000 руб. Версия First Edition российскому клиенту обойдется от 16 490 000 рублей.
Bentley назвала российские цены на новое купе Bentley Continental GT
Презентация Bentley Continental GT состоялась в прошлом году. Эта модель построена на новой платформе, которую позаимствовали у второго поколения Panamera.
Благодаря новой тележке автомобиль стал на 80 кг легче, чем предшественник. В России Continental GT будет предлагаться с W12 объёмом 6,0-литров и мощностью 635 л.с. В паре с мотором будет доступна только 8-ступенчатая роботизированная трансмиссия.
С новым мотором британское купе способно разгонятся от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 333 км/ч.
Bentley Continental GT будет предлагаться с адаптивными амортизаторами и активными стабилизаторами поперечной устойчивости.
Также стоит отметить в купе наличие пневматической подвески и систему деактивации цилиндров при малых нагрузках на мотор.