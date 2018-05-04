Назван ТОП-10 кроссоверов-лидеров в России по итогам 1 квартала 2018 года

Российские аналитики подготовили рейтинг, в который вошли самые продаваемые кроссоверы по итогам продаж за первый квартал текущего года на первичном рынке.

За отчетный период, как сообщает «Автостат», было продано 157 229 кроссоверов и внедорожников. Только в марте продажи составили 62 261 шт., что на 17,4% превышает результат прошлого года.

Объём сегмента составил 42%. Лидирует по продажам на рынке кроссовер Hyundai Creta, реализованный в первом квартале этого года в количестве 15 764 штук и являющийся лидером сегмента не первый месяц.

Второе место в списке досталось раннему лидеру среди кроссоверов Renault Duster. Его продажи выросли в 1 квартале 2018 года на 19,4% до 10 270 штук.

Следом за этой модель расположился Renault Kaptur (7 659 ед.; +27,5%), а в первой пятерке оказались: KIA Sportage (7 590 ед., +47.5%) и Volkswagen Tiguan (7 308 ед.; +44,8%).

В ТОП-10 кроссоверов-лидеров в России по итогам 1 квартала 2018 года вошли: