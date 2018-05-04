На китайском рынке стартовали продажи новой комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross 350THP. Эта модификация обладает всеми преимуществами самой дорогой комплектации при этом стоит значительно дешевле.
Роскошная версия кроссовера Citroen C5 Aircross стала еще доступнее
04.05.2018 19:01
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Французский кроссовер оснащен 1,6-литровым турбомотором. Его мощность составляет 165 л.с. В паре с ДВС работает только автоматическая трансмиссия, привод для кроссовера исключительно передний.
Минимальная цена C5 Aircross 350THP составляет от 173 700 юаней, что в пересчете 1,7 млн рублей.
В этой версии кроссовера в комплектацию вошли 18-дюймовые колесные диски, большой сенсорный экран мультимедийной системы, цифровая панель приборов панорамная крыша и беспроводная зарядка для смартфона.
Также в кроссовере появились системы активной безопасности и помощи водителю, а среди таких адаптивный круиз-контроль и система предотвращения фронтальных столкновений.
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