4 мая российское подразделение компании Hyundai обнародовало данные по продажам своих автомобилей за прошлый месяц. Согласно опубликованным данным, продажи автомобилей Hyundai в России в апреле выросли на 16,2%.

Объём реализованных авто марки в прошлом месяце составил 15 863 ед. При этом за период январь-апрель дилеры бренда на российском рынке реализовали 54 754 авто, что лучше результата аналогичного периода прошлого года на 24,6%.

В апреле самой продаваемой моделью Hyundai все также остался седан Solaris, реализованный в количестве 6 520 штук, что на четыре процента меньше.

При этом вторым самым продаваемым авто стал кроссовер Hyundai Creta, показавший положительную динамику 29,5% до 5 933 проданных единиц.

Третий результат оказался у кроссовера Hyundai Tucson – 2 003 шт. Также в РФ было продано 493 Hyundai Santa Fe, а также по 384 экземпляра Hyundai Elantra и Sonata.