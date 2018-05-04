Недавно был опубликован рейтинг самых популярных марок автомобилей, которые юридические лица чаще всего приобретают для эксплуатации в службе такси.

Сегодня аналитическое агентство «Автостат» опубликовало модели автомобилей, пользующиеся популярностью в службах такси.

Так, эксперты назвали ТОП-10 самых популярных моделей авто для такси, а возглавил рейтинг Volkswagen Polo и Hyundai Solaris доля продаж которых для служб такси составила по 13,2%.

Третьей самой популярной моделью стал Skoda Rapid (11%). Четвертым самым продаваемым автомобилем для такси является KIA Rio (10,7%), а следом за ним расположился Skoda Octavia (6,4%).

Во второй пятерке ТОП-10 самых популярных моделей авто для такси оказались: Ford Focus (6,1%), Renault Logan (5,6%), Volkswagen Jetta (2,8%), Renault Kaptur (2,5%) и Nissan Almera (2,3%).