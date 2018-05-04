С 4 мая вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей

Сегодня 4 мая в России вступают новые правила по ТО автомобилей. В частности, в правила были внесены некоторые поправки.

В числе таковых диагностическая карта, которую после техосмотра автомобиля получат все автовладельцы.

При этом, если в автомобиле обнаружили любое несоответствие из тех, которые требуются, его внесут в карту, а соответственно по документам такой автомобиль эксплуатировать будет нельзя и к тому же автомобилист из-за этого не сможет купить ОСАГО.

Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию собственнику машины снова придётся проходить ТО и получить новую диагностическую карту.

Еще одними изменениями являются шины. В новых правила говорится, что если на автомобиле используется шипованная шина, то она должна быть на всех колесах, а не на передних или задних, как это практиковалось ранее.

Еще в обязательном порядке будет проверка не только знака аварийной остановки, но и аптечки и огнетушителя, причем последний должен быть исправен.