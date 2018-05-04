О том, что Дмитрий Медведев поручил определить участки для испытаний беспилотников говорится на официальном сайте кабмина.

Уже к концу ноября государственная компания «Автодор» должна приступить к тестированию автомобилей, оснащенных беспилотными технологиями, на участке трассы М11 «Москва‐Санкт‐Петербург».

Какой именно участок будет отведен для тестирования беспилотных машин, должны определить до 29 июня, чтобы уже до 30 ноября начались тесты.

Стоит отметить, что проект развития беспилотного движения в стране был представлен президенту России в прошлом году.

В будущем в рамках этого проекта на трассе «Москва-Санкт-Петербург» возможно будет без проблем передвигаться на автомобилях с автопилотом.

Планируется, что в течении трех лет движение беспилотников будет на участке М11 в обход Вышнего Волочка.