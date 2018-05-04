KIA представила полностью электрический кроссовер KIA Niro EV

Серийная версия полностью электрического кроссовера KIA Niro EV готовится к выходу на рынок Южной Кореи, где компания представила модель.

Прототип кроссовера с электрической силовой установкой под названием Niro EV Concept дебютировал в конце прошлого года, а теперь была представлена и серийная версия.

Впрочем, товарный вариант модели от прототипа практически не отличается, правда первый получил менее агрессивную внешность.

В целом серийный кроссовер получил дизайн, выполненный в фирменной стилистике компании. Длина электрокара составляет 4 375 мм, ширина и высота будут 1 805 и 1560 мм соответственно. Расстояние между осями составит 2,7 метра.

Силовая установка KIA Niro EV будет представлена двумя электромоторами на выбор, мощность которых составляет 135 и 204 л.с.

В первом случае запас хода составит 240 км, а с 204-сильным электродвигателем на одной подзарядке кроссовер проедет 380 км. Динамические характеристики в компании не опубликовали. В списке оснащенности KIA Niro EV будет множество современных систем и помощи водителю.