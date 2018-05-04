Папа Римский Франциск решил продать свой Lamborghini Huracan‍

В прошлом году суперкар Lamborghini Huracan был подарен компанией Lamborghini в эксклюзивном исполнении Папе Римскому.

Стоимость Lamborghini Huracan составляла 200 тысяч долларов, но Папа Римский Франциск решил его продать, объяснив это тем, что ему такой автомобиль не нужен, а на продажу он его выставил ради благих целей.

Впрочем, сразу же после того, как Lamborghini сделала такой подарок стало понятно, что Папа Римский Франциск его продаст.

Отличается подаренный автомобиль эксклюзивным окрасом кузова Bianco Monocerus и полосами золотисто-желтого цвета. Оснащен выставленный на продажу Lamborghini Huracan 5,2-литровым двигателем V10. Его мощность составляет 580 л.с.

Разгон автомобиля составляет 3.4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 320 км/ч.

Этот автомобиль выставлен на продажу в аукционном доме Sotheby’s, а выручить за него хотят от 250 тысяч евро. Денежные средства с продажи планируется отправить на благотворительность.