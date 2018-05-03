Производство Chevrolet Tracker вернули на завод в Усть-Каменогорске

На предприятии «Азия Авто» в Усть-Каменогорске снова началось серийное производство модели Chevrolet Tracker, который наряду с другими моделями Chevrolet и Skoda прекратили выпускать почти три года назад.

Тогда причиной прекращения производства стали очень низкие продажи автомобилей в Казахстане. Теперь ситуация на рынке стабилизировалась и было принято решение возобновить серийную сборку Chevrolet Tracker.

Также на конвейер предприятия стали и модели Chevrolet Aveo, Captiva, Rapid, Octavia и Superb. При этом стоит отметить, что на предприятии начали собирать уже обновленные версии всех моделей.

Обновленный Chevrolet Tracker с иной оптикой, радиаторной решеткой, а также слегка обновленным мотором будут предлагать в Казахстане с двумя силовыми агрегатами.

Первый двигатель бензиновый объёмом 1,8 литра, а второй 1,4-литровый 140-сильный агрегат. В паре с двигателями работает пятискоростная механика и шестискоростной автомат, которые передадут крутящий момент на переднюю или обе оси. Стоимость кроссовера составит 5 602 000 тенге или 1 062 000 рублей.