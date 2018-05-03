Обновленный Range Rover Velar получил новые двигатели и опции

Range Rover Velar был представлен не так давно, но внедорожник уже получил большое обновление.

Теперь Velar относится к 2019 модельному году и в этой версии появились новые моторы и большое количество электронных систем.

Компания Jaguar Land Rover для Range Rover Velar подготовила 3,0-литровый дизельный V6 мощностью 275 л.с. и 625 Нм.

Также внедорожник теперь будет предлагаться с бензиновым 3,0-литровым мотором, который выдает 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

Также модель с обновлением получила ряд систем, среди которых круиз-контроль с системой удержания в полосе движения и система подруливания в диапазоне 0-180 км/ч.

Еще Velar 2019 будет оснащаться задней камерой, датчиками парковки и системой слежения за состоянием водителя.

К тому же с обновлением система Adaptive Dynamics стала предлагаться в качестве опции практически для всех комплектаций.

Стоит еще отметить, что в некоторых версиях британский внедорожник будет комплектоваться топливным баком увеличенной емкости до 82 литров.

В России обновленный внедорожник появится в августе 2018 года, а российские цены будут объявлены ближе к старту продаж.