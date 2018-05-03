В России потратят 3 млрд рублей на разработку ПО для слежки за водителями‍

С развитием мобильных технологий стал вопрос о слежении за состоянием водителя, и как удалось узнать российским СМИ, разработчикам на создание программного обеспечения понадобится 3 миллиарда рублей.

Предположительно программу назовут «Автонет» и она на базе множества датчиков будет отслеживать за водителем и техническим состоянием автомобиля.

Также через специализированное ПО можно будет заказывать еду и различные услуги.

По всей видимости «Автонет» станет умным помощником для водителя, ведь она сможет следить за дорогой и сообщать водителю о дорожной ситуации по пути следования. Создавать программу будут на базе уже запущенной в РФ системы «ГЛОНАСС».