С развитием мобильных технологий стал вопрос о слежении за состоянием водителя, и как удалось узнать российским СМИ, разработчикам на создание программного обеспечения понадобится 3 миллиарда рублей.
В России потратят 3 млрд рублей на разработку ПО для слежки за водителями
03.05.2018 19:56
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Предположительно программу назовут «Автонет» и она на базе множества датчиков будет отслеживать за водителем и техническим состоянием автомобиля.
Также через специализированное ПО можно будет заказывать еду и различные услуги.
По всей видимости «Автонет» станет умным помощником для водителя, ведь она сможет следить за дорогой и сообщать водителю о дорожной ситуации по пути следования. Создавать программу будут на базе уже запущенной в РФ системы «ГЛОНАСС».
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