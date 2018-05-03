Subaru расширяет географию продаж нового внедорожника Ascent

Презентация внедорожника Subaru Ascent состоялась в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, а его серийное производство наладили на предприятии в штате Индиана.

На американском рынке новинка стартует уже летом этого года и будет предлагаться по цене от 31 995 долларов или почти два миллиона рублей.

При этом американский рынок будет не единственным, где будут осуществляться продажи нового внедорожника Subaru Ascent, хотя изначально производитель заявлял, что этот автомобиль создается исключительно для североамериканского рынка.

Недавно в Министерстве транспорта Китая появились изображения модели для рынка КНР. Таким образом, уже скоро на китайском рынке будет анонсирован Ascent.

Напомним, что внедорожник получил 7 и 8-местную версии, а в его основе располагается платформа SGP (Subaru Global Platorrm), на которой построены и такие модели как Irpreza и XV.

Линейка двигателей модели представлена 2,4-литровым бензиновым мотором, мощность которого, работая в паре с вариатором, составляет 260 л.с.