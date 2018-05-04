Audi назвала российские цены на новый универсал Audi RS4 Avant‍

До российского рынка добрался новый универсал RS4 Avant. Это новое поколение, за которое дилеры попросят от 5 375 000 рублей.

Российский офис компании Audi назвал цены на новое поколение Audi RS4 Avant. Эту модель представили на автосалоне во Франкфурте в сентябре прошлого года.

В РФ «заряженный» универсал будет предлагаться с 2,9-литровым турбомотором мощностью 450 лошадиных сил.

Напомним, прошлое поколение Audi RS4 Avant предлагалось с V8 объёмом 4,2-литра. Он тоже выдавал 450 л.с., вот только в новом моторе крутящий момент сейчас составляет 600 Нм, а это на 170 Нм больше, чем у мотора предшественника.

В новом поколении Audi RS4 Avant комплектуется только автоматической восьмиступенчатой трансмиссией. Это позволяет универсалу разгонятся от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды.

Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 250 км в час, а в качестве опции предлагается переместить ограничитель на 280 км в час.

В качестве дополнительного оборудования для RS4 Avant можно заказать матричные фары, систему автоматической парковки и камеру кругового обзора.