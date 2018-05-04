До российского рынка добрался новый универсал RS4 Avant. Это новое поколение, за которое дилеры попросят от 5 375 000 рублей.
Audi назвала российские цены на новый универсал Audi RS4 Avant
Российский офис компании Audi назвал цены на новое поколение Audi RS4 Avant. Эту модель представили на автосалоне во Франкфурте в сентябре прошлого года.
В РФ «заряженный» универсал будет предлагаться с 2,9-литровым турбомотором мощностью 450 лошадиных сил.
Напомним, прошлое поколение Audi RS4 Avant предлагалось с V8 объёмом 4,2-литра. Он тоже выдавал 450 л.с., вот только в новом моторе крутящий момент сейчас составляет 600 Нм, а это на 170 Нм больше, чем у мотора предшественника.
В новом поколении Audi RS4 Avant комплектуется только автоматической восьмиступенчатой трансмиссией. Это позволяет универсалу разгонятся от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды.
Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 250 км в час, а в качестве опции предлагается переместить ограничитель на 280 км в час.
В качестве дополнительного оборудования для RS4 Avant можно заказать матричные фары, систему автоматической парковки и камеру кругового обзора.