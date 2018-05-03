Последняя инсайдерская информация гласит, что Tesla выпустит новый электрический кроссовер Tesla Model Y в 2020 году.

Глава американской автомобильной компании заявил, что новый кроссовера «станет революцией в производстве авто».

Его серийное производство будет налажено на предприятии во Фримонте, а позднее выпуск Tesla Model Y будет налажен на предприятии в Китае.

Как уже сообщалось неоднократно, в основе кроссовера расположится платформа Tesla Model 3, но по заявлению президента компании Tesla новинка от последнего будет существенно отличаться.

Модель станет первой, в которой не будут использованы схемы с 12-вольтовыми батареями, применяющимися на существующих моделях марки.

Новая схема, по заявлению президента компании Илона Маска, позволит существенно ускорить процесс сборки автомобиля.