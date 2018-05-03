Последняя инсайдерская информация гласит, что Tesla выпустит новый электрический кроссовер Tesla Model Y в 2020 году.
Tesla выпустит новый электрический кроссовер Tesla Model Y в 2020 году
03.05.2018 19:17
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Глава американской автомобильной компании заявил, что новый кроссовера «станет революцией в производстве авто».
Его серийное производство будет налажено на предприятии во Фримонте, а позднее выпуск Tesla Model Y будет налажен на предприятии в Китае.
Как уже сообщалось неоднократно, в основе кроссовера расположится платформа Tesla Model 3, но по заявлению президента компании Tesla новинка от последнего будет существенно отличаться.
Модель станет первой, в которой не будут использованы схемы с 12-вольтовыми батареями, применяющимися на существующих моделях марки.
Новая схема, по заявлению президента компании Илона Маска, позволит существенно ускорить процесс сборки автомобиля.
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