Эксперты назвали средние сроки владения автомобилями‍ в России

Проведя исследование аналитики агентства «Автостат» выяснили, что средний срок владения новым автомобилем за период с 2008 года вырос на 21 месяц. Теперь в России владелец нового автомобиля пользуется им в среднем 57 месяцев или 4 года и 9 месяцев.

На увеличение срока владения одним автомобилем повлиял как кризис, так и увеличение цен на машины. В прошлом году в массовом сегменте срок владения одним автомобилем составил 58 месяцев, а в премиум-сегменте этот показатель составил 46 месяцев.

Отечественными автомобилями и иномарками ввезенным из-за границы владеют 63 месяца в среднем, а вот иномарки, собираемые на российских предприятиях меняют раньше и срок владениями таковыми составляет 49 месяцев.

В 2017 году чаще всего новые автомобили меняли после четырех-пяти лет эксплуатации (14% владельцев).

Еще 13% собственников меняют свои машина на другие после трех-четырех лет эксплуатации. Еще 12% автовладельцев сменило автомобиль после 5 – 6 лет с момента покупки, а 10% сделали это через 2 – 3 года.