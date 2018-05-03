Власти Туркмении запретили все автомобили, кроме белых

Полиция Туркмении останавливает все автомобили, кроме белых, а между тем на автосервисах наблюдается ажиотаж, в то время как в целом в стране возник дефицит белой краски.

Как сообщают местные СМИ, оставить в столице Туркмении исключительно автомобили белого цвета это желание главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, который очень любит белый цвет.

На дорогах города Ашхабада уже к 25 мая не должно остаться ни единой машины другого цвета, кроме белого.

Интересно, что владельцам автомобилей даже не оставили выбора, ведь им приходится не только перекрашивать машины и тратится на оформление документов, но длительно ожидать и дорого платить за услуги по перекраске автомобилей.

Стоимость последних в связи с новым запретом выросла в несколько раз, к тому же наблюдается и дефицит краски, причем как привезенной из ОАЭ, так и китайской.

Еще интересным моментом является указание в заявлении, что перекрасить автомобиль владелец захотел по собственному желанию.