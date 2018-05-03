Универсал и фургон Lada Largus получили новые версии

С недавнего времени в комплектациях универсала и фургона Lada Largus появились изменения, которые не затронули только кросс-версию.

Теперь отечественный автопроизводитель предлагает для своей модели новую более бюджетную комплектацию под названием Norma, тогда как ранее базовым вариантом была Norma Climate.

Отличаться новая комплектация будет отсутствием кондиционера и подогрева передних сидений. Под капотом начальных версий будет все тот же 1,6-литровый бензиновый мотор с отдачей 87 л.с., пару которому составит пятискоростная механика.

В базе Lada Largus теперь имеет ценник 566 900 рублей. У фургона теперь есть версия Start, оцененная на 15 тысяч дороже базового варианта (529 900 рублей). В этом исполнении дополнительно предложат гидроусилитель руля.