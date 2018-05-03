Самый быстрый и мощный седан BMW M5 рассекречен до премьеры

Официальная презентация седана BMW M5 в версии Competition должна состояться 8 мая, но накануне премьеры немецкое подразделение компании обнародовало данные о новинки на официальном сайте.

Новинка станет самой и быстрой и мощной версией BMW M5, который способен будет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Полноприводный спортивный седан будет оснащен турбированным двигателем, мощность которого составит 625 л.с.

Двигатель имеет рабочий объём цилиндров 4.4 литра, а показатель крутящего момента составит 750 Нм. Разгон автомобиля до второй сотни будет за 10,8 секунды.

Максимальная скорость с пакетом M Driver’s package будет ограничена электроникой на отметке 305 км/ч.

Выделяться спортседан будет колесными дисками размером 20 дюймов, а также черным антикрылом, расположенном на крышке багажника.

Все подробности про новый BMW M5 Competition станут известны 8 мая, а уже в середине лета седан станет на конвейер. Первые поставки модели дилерам запланированы на сентябрь.